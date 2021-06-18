В России разработали тест, выявляющий четыре распространенные мутации коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России создали тест-систему на выявление британского, южноафриканского, бразильского и индийского штаммов коронавируса, пишет ТАСС.

Новая методика и набор реагентов позволяют оперативно распознать в организме человек эти четыре наиболее эпидемически значимые линии вируса. ФМБА уже готовит документы для регистрации тест-системы в Росздравнадзоре, сообщил заместитель гендиректора по научно-производственной деятельности агентства Герман Шипулин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов COVID-19.Наиболее распространенными стали головная боль, насморк и боль в горле. Индийский вариант коронавируса больше напоминает обычную простуду. Человеку с «сезонной простудой» рекомендуют сдать тест на коронавирус, чтобы предотвратить распространение COVID-19.



Татьяна Демина