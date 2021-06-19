Опрос предпринимателей: будете ли вы призывать сотрудников к вакцинации?
Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан. 16 июня вышло постановление главного санитарного врача столицы, обязывающее руководителей компаний, чьи сотрудники взаимодействуют с клиентами, организовать вакцинацию 60% своих работников. «Реальное время» опросило местных предпринимателей, чтобы узнать, как они относятся к такой мере.
Будете ли вы призывать своих сотрудников к вакцинации? Согласны ли вы с московскими властями, что нужно активнее мотивировать население вакцинироваться?
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Инвест-Поволжье»
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В этом вопросе я опираюсь на факты. Обязательной вакцинации должно подвергаться старшее поколение, которое находится в категории риска. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Под одну гребенку причесывать и молодежь, и возрастных людей не стоит. На мой взгляд, естественная иммунизация населения гораздо эффективнее. Многие из нас переболели либо пассивно, либо активно. И обязыва ть людей, которые переболели недавно, вакцинироваться, по моему мнению, гораздо критичнее для молодого населения, чем не вакцинироваться. Поэтому я считаю, что должна быть избирательная политика.
В нашей компании большинство сотрудников старше 60 лет уже привиты «Спутником V». Сотрудники, которые моложе 60 лет, решают сами, прививаться им или нет.
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Флун Гумеров президент компании «Алмаз-холдинг»
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Абсолютно согласен, что население необходимо мотивировать вакцинироваться. Мы должны осознавать, к чему опять могут привести ограничительные меры, карантин. Коронавирус нанес огромный урон за два года. Если так будет продолжаться, то ущерб, который мы нанесем экономике, здоровью людей может быть безвозвратным. Система после пережитого шока не всегда возвращается к своему прежнему состоянию.
Возможно, темпы вакцинации увеличились бы, если бы российские власти разрешили делать прививку зарубежной вакциной. Это бы позволило ездить за границу по деловым, туристическим поездкам.
В нашей компании, к сожалению, привиты не так много людей. Сейчас мы ищем мотивационные моменты, чтобы убедить работников вакцинироваться. При этом я допускаю и тот момент, что вакцинация для определенного населения может выступить дополнительной угрозой в силу противопоказаний по состоянию здоровья.
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Кирилл Миняев директор ООО «Казанская фабрика хлеба»
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Безусловно, во время пандемии мы на себе ощутили большой урон, нанесенный ковидом. Я думаю, что мы будем все-таки мотивировать сотрудников вакцинироваться. Я сам еще не делал прививку. Но, после того как сделаю, буду рекомендовать своим сотрудникам сделать то же самое.
Есть такое мнение, оно озвучено даже врачами, что вакцина несколько сажает иммунитет. Но мы можем поднять исторические данные, когда раньше в школах нам делали прививки — это же тоже сажало иммунитет. Если перестаешь вакцинироваться, то в первый год обязательно заболеешь гриппом. Просто штамм коронавируса более заразный. Если начинать с ним бороться, то нужно начинать всем.
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Нурислам Шарифуллин владелец чайхоны P.Love
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Абсолютно согласен, что вакцинироваться нужно. Считаю это необходимым. Но при этом нас не нужно к этому принуждать. Это должно быть сознательно и добровольно. Мы в своей компании как раз сейчас обсуждаем, как это сделать, чтобы было максимально эффективно для бизнеса.
Половина наших сотрудников уже переболело ковидом. Сейчас мы составляем списки, запросили у них анализы, чтобы дальше понимать, как работать.
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Сергей Шубин генеральный директор «Автолига»
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Я думаю, что есть смысл призывать вакцинироваться и влиять на людей, которые непосредственно работают с клиентами. А если сотрудники не взаимодействуют с клиентами, их, наверное, призывать во вторую очередь.
Если в нашей республике введут подобные меры, то будем их исполнять.
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Вячеслав Миллер директор «Додо Пицца Казань»
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Своим сотрудникам я рекомендую вакцинироваться. Более того, я буду их материально мотивировать. Мы сейчас прорабатываем программу, по которой будем мотивировать сотрудников, которые привились. Потому что мы не хотим повторения локдауна.
Государство нам помогло в период локдауна определенными субсидиями. Поэтому мы будем убеждать сотрудников прививаться, в том числе и на своем личном примере. Но делать это в обязательном порядке, как в Москве, мы не будем. Так как, возможно, у людей есть противопоказания. Кроме того, многие сейчас настроены таким образом, что, если мы будем заставлять их это сделать, они уволятся. А у нас в отрасли очень тяжелое положение с кадрами. Поэтому будет действовать рекомендательная форма плюс материальное поощрение.
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Лилия Шайдуллина основатель IQ Café & Bar
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Для меня это ущемление конституционных прав. Я не могу заставить своего сотрудника колоть вакцину, потому что это личное дело каждого человека. Это его ответственность, его здоровье, его жизнь.
У нас в компании по личной инициативе готовы вакцинироваться 20% людей. Также есть сотрудники, которым по показаниям запрещена вакцинация. Остальные не хотят делать. Если я буду заставлять, люди просто начнут увольняться. А на рынке общепита ситуация сейчас тяжелая. Сотрудников в принципе сложно найти. Скорее всего, это повлечет дефицит кадров, из этого следует увеличение заработной платы. И боюсь, что это приведет к тому, что я не смогу укладываться в цифры, которые у меня есть по результативности. Мы и так после пандемии не восстановились. У нас нет показателей предыдущих лет. Мы сейчас выживаем и надеемся на лучшее.
А эта ситуация не приведет к улучшению. Она приведет к ухудшению.
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Фарид Хамидуллин владелец кафе Green Dog и бара «Порт»
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Я выступаю за вакцинацию. Своим сотрудникам я также рекомендовал вакцинироваться, но пока не все хотят. Высказывают по этому поводу скепсис. Считаю, что это личное дело каждого человека.
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