Опрос предпринимателей: будете ли вы призывать сотрудников к вакцинации?

Абсолютно согласен, что население необходимо мотивировать вакцинироваться. Мы должны осознавать, к чему опять могут привести ограничительные меры, карантин. Коронавирус нанес огромный урон за два года. Если так будет продолжаться, то ущерб, который мы нанесем экономике, здоровью людей может быть безвозвратным. Система после пережитого шока не всегда возвращается к своему прежнему состоянию.

Возможно, темпы вакцинации увеличились бы, если бы российские власти разрешили делать прививку зарубежной вакциной. Это бы позволило ездить за границу по деловым, туристическим поездкам.

В нашей компании, к сожалению, привиты не так много людей. Сейчас мы ищем мотивационные моменты, чтобы убедить работников вакцинироваться. При этом я допускаю и тот момент, что вакцинация для определенного населения может выступить дополнительной угрозой в силу противопоказаний по состоянию здоровья.