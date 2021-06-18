Казань попала в тройку городов, где жители поддерживают введение «ковид-паспортов»

Казань оказалась на третьем месте в списке городов, где больше жителей поддерживают введение «ковид-паспортов» для прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает сервис по поиску работы Superjob.



Доля сторонников этой идеи в столице Татарстана — 21%. Больше только в Омске и Челябинске, где за инициативу высказывались по 23% опрошенных. Еще в топ-5 попали Красноярск и Волгоград. В этих городах идею о введении таких документов поддержали 19 и 18% соответственно.

В целом по России одобряют такую идею 17% респондентов. Большинство остается против — 65%. Чаще всего инициатива находит поддержку у граждан старше 45 лет.

Опрос проводился в населенных пунктах России 13 мая —16 июня 2021 года среди экономически активного населения городов-миллионников старше 18 лет среди 9 тысяч респондентов.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Москвы объявили, что не допустят к работе непривившихся водителей автобусов и такси. Проверять QR-код или ковид-паспорт у водителей такси на блокпостах будут в том числе сотрудники ГИБДД.

Маргарита Головатенко