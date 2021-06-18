Минкультуры России ограничило заполняемость на мероприятиях до тысячи человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Министерство культуры России сократило заполняемость до 50% на мероприятиях в подведомственных учреждениях. Ограничение будет действовать до 29 июня, следует из приказа ведомства.

Одновременно в местах проведения концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях могут находиться не более 1 000 человек. Мероприятия могут проводиться исключительно при наличии посадочных мест.

Ограничение введено из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране, чтобы не допустить его дальнейшее распространение.

Напомним, до этого дня разрешалась заполняемость залов на 70%. При этом контролирующие органы находили тех, кто не соблюдает это ограничение.

Так, в декабре прошлого года во время спектакля «Турандот» 10 декабря 2020 года нарушение выявили в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Управление Роспотребнадзора по РТ утверждало, что «заполнение зрительских мест было проведено без учета равномерной рассадки зрителей и соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра», также часть зрителей не использовали маски.



Татьяна Демина