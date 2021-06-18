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В Москве плановую помощь будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам

15:24, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Москве плановую помощь будут оказывать только привитым от коронавируса пациентам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В больницах Москвы оказывать плановую помощь будут только пациентам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, сообщает столичный департамент здравоохранения.

Мера введена для того, чтобы обезопасить пациентов, поскольку у находящегося на лечении человека априори ослаблен иммунитет. Это объясняется состоянием здоровья пациентов и заболеванием, ставшим причиной госпитализации.

В связи с этим столичные власти ввели временные правила оказания плановой помощи и будут проверять наличие прививки перед госпитализацией. Правила не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для оказания паллиативной помощи и противоопухолевого лечения.

Права на получение медпомощи не ограничиваются — имеющие противопоказания к прививке граждане будут госпитализированы. Экстренную медпомощь обещают оказывать каждому жителю независимо от статуса вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве на этой неделе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников сферы услуг. Дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими.

Ректоры вузов предложили пускать на занятия только привившихся студентов либо тех, у кого есть справка о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке. Не привившихся хотя бы первым компонентом вакцины от коронавируса водителей автобусов и такси в Подмосковье не будут допускать к работе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице стремительно ухудшается, несмотря на то, что более 60% ее населения имеют иммунитет к вирусу.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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