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В Татарстане не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после прививки

12:19, 18.06.2021
В Татарстане не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после прививки
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане неделю назад не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после полного цикла формирования иммунитета. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Полный цикл формирования иммунитета составляет 42 дня после первой дозы вакцинации.

Статистику заболевших коронавирусом после вакцинации в Минздраве Татарстана не ведут.

В Минздраве Татарстана рекомендуют планирующим беременность заблаговременно привиться от коронавируса.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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