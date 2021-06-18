В Татарстане не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после прививки
В Татарстане неделю назад не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после полного цикла формирования иммунитета. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
Полный цикл формирования иммунитета составляет 42 дня после первой дозы вакцинации.
Статистику заболевших коронавирусом после вакцинации в Минздраве Татарстана не ведут.
В Минздраве Татарстана рекомендуют планирующим беременность заблаговременно привиться от коронавируса.
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