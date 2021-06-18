Итоги дня: потоп в Ялте, новые ограничительные меры в регионах, авиасообщение с Турцией возобновляется
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 июня.
- В Ялте в связи с потопом введен режим ЧС. В регионе за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов. В связи с этим власти планируют отключить водоснабжение почти по всему региону. Глава администрации города Янина Павленко попросила жителей запастись водой. В наводнении в Ялте погиб один человек — его унесло потоком.
- Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК. Так, сроки голосования определены с 17 по 19 сентября.
- На выборах в Государственную думу России в сентябре не будет применяться процедура придомового голосования — его в народе назвали «голосование на пеньках».
- Российский оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Также возобновят авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией и еще рядом стран. Также оперштаб включил КНР и Лихтенштейн в перечень государств, граждане которых могут въезжать в Россию.
- Татарстан стал одним из пяти крупных регионов, где с этого года введен в строй Центр детской онкологии, гематологии и хирургии для лечения детей с опухолями и лейкозами. Главная ценность центра в том, что Казань получит право на проведение операций по трансплантации костного мозга (ТКМ), а значит, и государственные квоты на детей, которым обычно приходится вставать в очередь.
- Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.
- Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд в Самаре не согласился с татарстанским арбитражем, который не нашел оснований для привлечения девяти бывших топ-менеджеров казанского «Анкор банка» к субсидиарной ответственности на 5,94 миллиарда рублей. По счетам придется платить в том числе бывшему председателю совета директоров банка и его совладельцу, известному кондитеру Андрею Коркунову.
- Один из видных деятелей сферы ЖКХ Татарстана, депутат Госсовета РТ, руководитель управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев отходит от оперативного управления бизнесом. По данным ЕГРЮЛ, с 17 июня генеральным директором ООО «УК «Уютный дом» числится не Нуриев, а Рамиль Шарафуллин — ранее заместитель Нуриева по ЖКХ в компании. Перестановка происходит в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, в которых Нуриев, вероятно, примет участие.
- Ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной, темп ежедневного прироста держится на уровне 0,1%. Но учитывая, что есть регионы, где растет заболеваемость, есть риск ухудшения ситуации в Татарстане за счет завозных случаев, заявила главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина. Она не исключила введения жестких ограничительных мер при необходимости.
- Президент России Владимир Путин не стал подписывать закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации, ранее принятый Госдумой и Советом Федерации. В Кремле пояснили, что российский лидер не стал подписывать закон, поскольку появились некоторые вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности.
- В Башкирии ввели новые ограничения для не привитых от коронавируса жителей. Так, приобрести товары или получить услуги в организациях и учреждениях граждане смогут только со справкой о вакцинации, отрицательным тестом на коронавирус либо справкой о медотводе.
- В торговых центрах Татарстана усилят контроль за ношением масок со следующей недели. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
- Патяшина также добавила, что сейчас в Татарстане нет оснований вводить дополнительные ограничения — но их могут ввести в случае ухудшения эпидситуации. Как минимум обязательную вакцинацию по примеру других регионов в Татарстане обсуждали, но пока решили не вводить.
- В Москве до 29 июня продлили ограничения по работе общепитов, проведению развлекательных мероприятий в клубах и барах и пребыванию в парках. Также в столице плановую помощь в больницах будут оказывать только вакцинированным.
- В Санкт-Петербурге с 17 июня правила для общепита станут строже: ночью (с 2.00 до 6.00) перестанут работать рестораны, кроме производственных кухонь. Нельзя будет проводить зрелищные мероприятия в общепите.
- С 21 июня в Сахалинской области начнется обязательная вакцинация работников следующих сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, обслуживания, ЖКХ и энергетики, торговли, транспорта, а также МФЦ, музеев и библиотек, театров и кинотеатров, детских лагерей и детских игровых комнат.
- Также с 21 июня во Владимирской области из-за коронавируса вводятся ограничения. Будут запрещены некоторые массовые мероприятия, детям нельзя посещать ТЦ без сопровождения взрослых, а работодателям рекомендуется перевести на удаленку 30% сотрудников.
- Евросоюз решил открыть границы для граждан США, ранее закрытых из-за пандемии, сказано в заявлении Совета ЕС.
- В МВЦ «Казань Экспо» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Врач года — Ак чәчәкләр». В номинации «Врач года» победу одержала заведующая кафедрой госпитальной терапии Казанского медуниверситета, заслуженный врач РТ Диана Абдулганиева.
- Один из старейших казанских долгостроев — дом на улице Достоевского, 57 — получил положительное заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана.
- Государственный совет Татарстана внес в Государственную думу законопроект о внесудебном порядке блокировки интернет-материалов, оправдывающих преступников и их преступления.
Алексей НечаевОбществоВластьПроисшествияМедицина Татарстан
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