В Татарстане усилят контроль за ношением масок в ТЦ

Фото: Максим Платонов

В торговых центра Татарстана усилят контроль за ношением масок со следующей недели. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Отмечается, что меньше всего нарушений выявляют в концертных залах и театрах.

Также она сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.

Алексей Нечаев