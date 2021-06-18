Новости общества

14:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане усилят контроль за ношением масок в ТЦ

13:43, 18.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане усилят контроль за ношением масок в ТЦ
Фото: Максим Платонов

В торговых центра Татарстана усилят контроль за ношением масок со следующей недели. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Отмечается, что меньше всего нарушений выявляют в концертных залах и театрах.

Также она сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также