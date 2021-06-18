В Татарстане усилят контроль за ношением масок в ТЦ
В торговых центра Татарстана усилят контроль за ношением масок со следующей недели. Об этом рассказала на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
Отмечается, что меньше всего нарушений выявляют в концертных залах и театрах.
Также она сообщила, что вопрос с обязательной вакцинацией в республике обсуждался, однако пока оснований для введения подобной меры нет.
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