Казанский долгострой на Достоевского получил заключение о соответствии

Один из старейших казанских долгостроев — дом на улице Достоевского, 57 — получил положительное заключение о соответствии от Госстройнадзора Татарстана, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.



После того как дом введут в эксплуатацию, получить ключи от долгожданных квартир смогут 245 граждан, отметил исполнительный директор Фонда Иван Новиков.

Сдать дом на Достоевского должны были еще в 2005-м, но строительство приостановили, а в 2011-м застройщика ООО «Фирма «Свей» признали банкротом. Строительство возобновили, когда Фонду передали права застройщика летом 2020-го. Строительство вела компания «Бриз».

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В начале июня долгострой уже готовился к сдаче. В конце апреля официально присвоили адрес дому, который строится долгое время: улица Достоевского, дом 57.

Маргарита Головатенко