Марат Нуриев покидает «Уютный дом» перед выборами в Госдуму

«Поживем — увидим»

Один из видных деятелей сферы ЖКХ Татарстана, депутат Госсовета РТ, руководитель управляющей компании «Уютный дом» Марат Нуриев отходит от оперативного управления бизнесом — по крайней мере, технически. По данным ЕГРЮЛ, с 17 июня генеральным директором ООО «УК «Уютный дом» числится не Нуриев, а Рамиль Шарафуллин — ранее заместитель Нуриева по ЖКХ в компании.

Перестановка происходит в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму, в которых Нуриев, вероятно, примет участие. Ранее он выиграл праймериз партии «Единая Россия» по одномандатному округу, его кандидатуру поддержали 33 тысячи избирателей.

При этом на сайте компании Нуриев на данный момент по-прежнему числится генеральным директором, Шарафуллин — его замом. Кроме того, Нуриев остается руководителем в связанной с ООО «УК «Уютный дом» компании ООО «УК «Уютный дом групп», а также в АО «Жилсервис» (преемник МУП «Жилсервис»).

По данным ЕГРЮЛ, с 17 июня генеральным директором ООО «УК «Уютный дом» числится не Нуриев, а Рамиль Шарафуллин. Фото kzn.ru

Сам Нуриев прокомментировал ситуацию довольно туманно. Что характерно, звонок корреспондента «Реального времени» застал его не в Казани, а в Москве, в аэропорту. «Когда улетал — еще был руководителем, сейчас не знаю, что там в ЕГРЮЛ», — ответил он. На вопрос, намерен ли он покинуть компанию перед выборами в Госдуму, Нуриев ответил: «Поживем — увидим».

Империя Нуриева

Марат Нуриев — жекахашник с более чем 30-летним опытом, он пришел в эту сферу еще в 1989 году простым слесарем-сантехником в ЖЭУ-8 Вахитовского района Казани. В 1995 году он стал заместителем управляющего ПО «Казгоржилхоз» ПТЖХ №1 Вахитовского района Казани, в 2002 году — директором АНО «Жилсервис» (далее — МУП «Жилсервис») Казани. С 2006 года он руководит УК «Уютный дом» — с момента создания компании.

Нуриев носит звания заслуженного работника ЖКХ РТ и почетного работника ЖКХ России, награжден медалями «В память 1000-летия города Казани», «За заслуги в развитии жилищно-коммунального хозяйства России», знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани».

В 2019 году Нуриев стал депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва. Фото: Максим Платонов

С 2015 года Нуриев делает и политическую карьеру — в том году он избрался депутатом Казгордумы, а в 2019 году он стал депутатом Госсовета Татарстана шестого созыва. В этих органах он также отвечал за сферу ЖКХ — так, в Госсовете он входит в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

УК «Уютный дом» — одна из крупнейших в Казани, под ее управлением находится большая часть домов Ново-Савиновского района — всего 556 зданий. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году ООО «УК «Уютный дом» выручило 71,3 млн рублей при чистой прибыли в 1,13 млн рублей, «Уютный дом групп» — 34,65 млн рублей при чистой прибыли в 882 тыс. рублей. Первая компания принадлежит Рафису Нигаметдзянову (51%, ему же принадлежат ООО «УК ЖКХ Московского района» и 100% ООО «УК ЖКХ Приволжского района») и Лейсан Галяутдиновой (49%), вторая — той же Галяутдиновой (49%) и Павлу Быкову (51%).

Существуют и другие связанные с «Уютным домом» компании, например ООО «Ситирент», ранее носившее название «УК «Уютный дом Ново-Савиновского района Казани». В 2010—2013 годах совладельцем там числилась все та же Лейсан Галяутдинова, затем — Рустям Асаев, а с 2020 года — Айдар Маратович Нуриев — судя по всему, сын Марата Нуриева, профессиональный автогонщик.

В начале 2020 года представители компаний-установщиков домофонов обвинили «Уютный дом» в незаконном демонтаже их оборудования. Фото: Илья Репин

«Уютный дом» периодически оказывается в центре скандалов. Так было, например, в начале 2020 года, во время «домофонных войн», когда представители компаний-установщиков домофонов обвинили «Уютный дом» в незаконном демонтаже их оборудования. Или же в октябре 2020 года — когда «Уютный дом» «воевал» с жильцами многоэтажки из-за «лишнего» мусорного контейнера.

Рамиль Шарафуллин, как уже было сказано, заместитель Марата Нуриева. Ранее он руководил управляющей компанией ООО «Савиново 54», которая на данный момент ликвидирована. В 2014 году он стал победителем в номинации «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе на региональном этапе конкурса «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства». Он действительно моложе своего 54-летнего шефа Нуриева — Шарафуллину 36 лет.

Александр Артемьев