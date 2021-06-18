В Кремле объяснили, почему Путин отклонил закон об ответственности СМИ за фейки

Президент России Владимир Путин не стал подписывать закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации, ранее принятый Госдумой и Советом Федерации.

В Кремле пояснили, что российский лидер не стал подписывать закон, поскольку появились некоторые вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности.

Документ был возвращен в нижнюю палату 15 июня, а 16 июня Совет Думы направил его в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Фото: kremlin.ru

Сегодня стало известно, что Путин наложил вето на этот закон.

Речь идет о законе, согласно которому журналисты будут нести ответственность за цитирование ложных и противоправных материалов других СМИ, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности.

До этого редакция не несла ответственности за распространение ложных, противоправных или порочащих сведений материалов, если те опубликованы в другом СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности. Теперь журналисты будут освобождаться от ответственности, только если может быть установлен главный редактор цитируемого СМИ.

Маргарита Головатенко