Патяшина не исключила введения жестких ограничений в Татарстане

Ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной, темп ежедневного прироста держится на уровне 0,1%. Но учитывая, что есть регионы, где растет заболеваемость, есть риск ухудшения ситуации в Татарстане за счет завозных случаев, заявила сегодня главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Она не исключила введения жестких ограничительных мер при необходимости.

«Если мы будем наблюдать ухудшение ситуации и будем иметь низкие темпы вакцинации, то мы не исключаем введение каких-то жестких профилактических мер, если будем иметь для этого основания. На сегодня мы пока оснований не видим», — заявила Патяшина.

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Ольга Плешкова