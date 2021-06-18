Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября

Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев (архив)

Голосование на выборах в Госдуму будет проходить в течение трех дней, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.

Так, сроки голосования определены с 17 по 19 сентября.

Фото: duma.gov.ru

Ранее сообщалось, что ЦИК утвердит план и порядок голосования на выборах в пятницу, 18 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.

Одновременно с выборами депутатов Госдуму в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти регионов России.

Маргарита Головатенко