Госсовет РТ внес в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке материалов, оправдывающих преступников

Фото: Максим Платонов

Государственный совет Татарстана внес в Государственную думу законопроект о внесудебном порядке блокировки интернет-материалов, оправдывающих преступников и их преступления.



— Трагические события, имевшие место 11 мая 2021 года в городе Казани, к сожалению, стали поводом для появления еще одного негативного явления в нашей жизни. Сеть Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие «смягчающие» обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации, — говорится в пояснительной записке.

В Госсовете считают, что распространение подобного материала «пагубно воздействует на психику и морально-этические взгляды несформировавшихся личностей, прежде всего несовершеннолетних».

Решение внести этот законопроект в Госдуму депутаты Госсовета приняли 11 июня. Сегодня депутаты проголосовали за внесение соответствующих изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Если поправки будут приняты, то за публичное распространение в телекоммуникационных сетях информации, оказывающей деструктивное воздействие, гражданам будет грозить штраф от 300 до 700 тысяч рублей, а группам лиц — лишение свободы на срок от двух до шести лет.