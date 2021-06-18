В Ялте из-за затопления ввели режим ЧС, планируется отключение воды во всем регионе

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В Ялте в связи с потопом введен режим ЧС. В регионе за шесть часов выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов. В связи с этим власти планируют отключить водоснабжение практически во всем регионе.



Глава администрации города Янина Павленко попросила жителей запастись водой:

— Как только мы сделаем графики, мы тут же их массово опубликуем в открытом доступе для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться. Еще раз прошу всех оставаться дома и не паниковать. Штаб работает, сюда направлены силы Республики Крым, нам помогает Севастополь, помогают военные Черноморского флота, а также Росгвардия.

Вчера на востоке Крыма прошли сильные ливни — полторы месячные нормы осадков выпали в Керчи и близлежащих регионах.

Маргарита Головатенко