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На выборах в Госдуму не будет голосования на «пеньках»

14:43, 18.06.2021

На выборах в Государственную думу России в сентябре не будет применяться процедура придомового голосования — его в народе назвали «голосование на пеньках». Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях, так как люди начинают общаться после голосования и могут заразиться коронавирусом.

ОбществоМедицина
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