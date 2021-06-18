На выборах в Госдуму не будет голосования на «пеньках»

На выборах в Государственную думу России в сентябре не будет применяться процедура придомового голосования — его в народе назвали «голосование на пеньках». Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях, так как люди начинают общаться после голосования и могут заразиться коронавирусом.