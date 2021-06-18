Гутерриша назначили генсеком ООН на второй срок

Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем всемирной организации на второй срок, сообщает ТАСС. О соответствующем решении объявил на заседании председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

«Я имею честь объявить о назначении Антониу Гутерриша генеральным секретарем ООН на второй срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года», — сказал он.

Он был единственным кандидатом на этот пост — генеральный секретарь ООН избирается на 5 лет.

В начале мая Гутерриш, выступая на встрече стран — членов ООН с кандидатами на выборах следующего главы организации, заявил, что ведущие мировые державы должны любой ценой предотвратить скатывание к новой холодной войне.