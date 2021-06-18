Евросоюз открывает границы для граждан США

Евросоюз решил открыть границы для граждан США, ранее закрытые из-за пандемии, сказано в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС пересмотрел список стран, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки по рекомендации о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС.

С 18 июня текущего года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США и Китая, сообщает ТАСС.

В Совете подчеркнули, что для КНР границы откроются только после того, как она откроет границы для ЕС.

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Маргарита Головатенко