Андрей Коркунов и Ко ответят за долги «Анкор банка»

Фото: Максим Платонов

Шесть человек ответственности избежали

Как стало известно «Реальному времени», Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд в Самаре не согласился с татарстанским арбитражем, который не нашел оснований для привлечения девяти бывших топ-менеджеров казанского «Анкор банка» к субсидиарной ответственности на 5,94 миллиарда рублей. По счетам придется платить в том числе бывшему председателю совета директоров банка и его совладельцу, известному кондитеру Андрею Коркунову.

Апелляционная инстанция сочла доказанным наличие оснований для привлечения части бывших топ-менеджеров банка к ответственности по долгам — помимо Коркунова, это бывшие председатели правления Владимир Фесенко, Аркадий Комягинский, бывший заместитель предправления Айрат Забиров, президент банка Сергей Некрасов, вице-президент Дмитрий Шестопалов, а также члены совета директоров Эдуард Баширов, Игорь Горбунов, Александр Дубинин.

Апелляционная инстанция сочла доказанным наличие оснований для привлечения части бывших топ-менеджеров банка к ответственности по долгам. Фото: Евгений Калашников

По новому судебному акту, субсидиарной ответственности избежали шесть человек, в том числе член совета директоров, сын известного юриста Павла Астахова Антон, еще один бывший председатель правления Любовь Калежнюк, бывшие заместители председателя правления Артур Сафиуллин и Николай Тепляков, главный бухгалтер Ольга Мешалкина.

Одновременно суд приостановил рассмотрение заявления конкурсного управляющего банком — Агентства по страхованию вкладов — о привлечении к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Постановление еще может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа. «Реальному времени» не удалось связаться с представителем Агентства по страхованию вкладов.

В иске АСВ в том числе ссылалось на то, что с апреля 2015 года по январь 2017 года «Анкор банк» прокредитовал 47 юрлиц на 4 миллиарда, все они имели признаки «технических». Фото: asv.org.ru

Что предъявляло АСВ

История Коркунова в «Анкор банке» началась в июле 2008 года, когда он с партнерами приобрел «Татэкобанк» — именно такое название носила ныне обанкротившаяся организация до августа 2009 года.

Лицензию у банка отозвали в 2017 году, одновременно с «Татфондбанком» и «ИнтехБанком». По версии ЦБ, «Анкор банк» «размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов», а руководство и собственники банков не приняли действенных мер по нормализации деятельности. Иск к ним был подан спустя три года почти на 6 млрд рублей.

В иске АСВ в том числе ссылалось на то, что с апреля 2015 года по январь 2017 года «Анкор банк» прокредитовал 47 юрлиц на 4 миллиарда, все они имели признаки «технических». Агентство также считает, что Владимир Фесенко и Аркадий Комягинский вместо спасения банка скрывали его реальное финансовое состояние и не принимали необходимых мер. Также АСВ представило расчет достаточности/недостаточности стоимости имущества банка для исполнения обязательств перед кредиторами в 2015—2017 годах. При этом вины так никто из ответчиков не признал.

Решение об отказе АСВ в привлечении к субсидиарной ответственности Коркунова и компании было вынесено в конце января.

— Испытываем сдержанный оптимизм, — тогда прокомментировал решение суда Артур Сафиуллин, который в итоге избежал «субсидиарки».

Дарья Пинегина