Итоги дня: переговоры Путина и Байдена, обязательная вакцинация для сферы услуг в Москве
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 16 июня.
- Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились на саммите в Женеве.
- Главы государств впервые пожали друг другу руки и провели встречу в узком составе — она продолжалась примерно 2 часа. После состоялся небольшой перерыв и началась встреча в расширенном составе. О том, что было известно до переговоров Путина и Байдена в Женеве, читайте в материале «Реального времени».
- Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась в 18.05 по мск. Ко входу здания, где проходила встреча, подали лимузин Байдена. Примерно на 19.00 запланирована пресс-конференция с участием Путина, а в 20.30 — Байдена.
- Журналисты устроили давку на входе в зал переговоров, где началась встреча президентов. Толчея на входе продолжалась больше четверти часа.
- Сборная России обыграла команду Финляндии (1:0) в матче второго тура группы В на чемпионате Европы — 2020 по футболу. Единственный мяч забил Алексей Миранчук в добавленное к первому тайму время.
- В Москве ввели обязательную антиковидную вакцинацию для сферы услуг. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически» — за сутки в Москве умерли больше 70 человек.
- Минэнерго России поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяниками по ценам на топливо. Ведомство подготовит предложения за одну-две недели, сообщил зампред правительства РФ — министр энергетики России Александр Новак.
- Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в Приволжье за три года произошло 10 чрезвычайных ситуаций, повлиявших на экологическую обстановку. «В их числе наиболее опасные были связаны с разгерметизацией и взрывами на нефтегазопроводах», — сказал он.
- Сегодня утром в соцсетях появилось видео с давкой мигрантов около паспортно-визового сервиса в Казани — в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» на улице Гаврилова, 77 пытались попасть десятки человек. Информацию подтвердил корреспондент «Реального времени», побывавший на месте. Ко времени его прибытия своей очереди ожидали ориентировочно 100—150 человек.
- Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал возможный уход полузащитника Хвичи Кварацхелии из казанского «Рубина». Он считает, что грузинскому футболисту не следует торопиться с отъездом.
- Конкретизировал позицию защиты и выразил недоумение в отношении запрашиваемых прокурорами сроков под 15 лет сегодня адвокат Роберта Мусина. В прениях в Вахитовском райсуде Казани защитник Алексей Клюкин заявил — его клиент не признает лишь эпизод с уступкой обязательств на 2,7 млрд рублей в пользу «Бинбанка», остальные признает частично, передает журналист «Реального времени».
- В ответных репликах представители гособвинения Руслан Губаев и Динар Чуркин остались при своем мнении. Они считают вину подсудимого полностью доказанной и просят посадить его на 14 лет и 9 месяцев за шесть эпизодов злоупотребления полномочиями, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов. Также гособвинители попросили оставить Мусина под замком еще на три месяца — до 4 октября, и продлить аресты на имущество. Суд с ходатайствами согласился.
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 до 21 года. Пакет поправок внес Госсовет Татарстана.
- Также парламент РФ освободил от НДС предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год с 1 января 2022 года. Изменения внесены в статью 149 (операции, не подлежащие налогообложению).
- Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность за причастность к работе иностранных и международных нежелательных неправительственных организаций (НПО).
- После вакцинации всех сотрудников девять заведений общественного питания могут работать в Татарстане после полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика
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