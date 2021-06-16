Госдума освободила от НДС общепит с годовой выручкой до 2 млрд рублей с 2022 года

Госдума освободила от НДС предприятия общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год с 1 января 2022 года. Изменения внесены в статью 149 (операции, не подлежащие налогообложению).

От НДС освобождены рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого и выездного обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные.

От НДС освобождаются компании, соответствующие условиям: доход компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не превышает 2 млрд рублей; удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов — не менее 70%; среднемесячный размер выплат, начисленных физлицам и определяемый на основе расчетов по страховым взносам, — не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил освободить предприятия общепита от НДС, если выручка компании не превышает 2 млрд рублей.

Минэкономразвития РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле поддержали идею об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для сферы общественного питания.

Маргарита Головатенко