В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг

В Москве ввели обязательную вакцинацию для сферы услуг. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

По словам Собянина, ситуация с пандемией в столице «продолжает развиваться драматически» — за сутки в Москве умерли больше 70 человек.

До 1 июня в столице создадут систему, контролирующую процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением о введение обязательной вакцинации для сферы услуг.

«Москва находится на перепутье всех дорог. Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надежная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть — это вакцинация», — заключил Сергей Собянин.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти Татарстана пока не приняли решений о введении новых ограничений. По ее словам, на решение каждого региона в этом вопросе влияет эпидемиологическая ситуация. В Татарстане подобных решений принято не было.

Ольга Плешкова