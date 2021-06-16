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Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась

18:22, 16.06.2021 1
Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась
Фото: kremlin.ru

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в расширенном составе завершилась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Белый дом. Она прошла без перерыва, как это ожидалось.

Переговоры закончились в 18.05 по мск (17.05 по времени Женевы). Ко входу здания, где проходила встреча, подали лимузин Байдена.

Уточняется, что завершилась только расширенная часть встречи, а не сам саммит.

UPD: Американский лидер покинул виллу «Ла-Гранж».

UPD: Встреча американского и российского лидеров прошла «вполне успешно», пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в делегации, близкий к переговорам.

Встреча проходила в Женеве. Путин и Байден также провели переговоры в узком составе. Они продлились почти 2 часа.

Сегодня главы России и США пожали друг другу руки первый раз — встреча лидеров стран началась за закрытыми дверями. Выход Путина к прессе запланирован на 19.00 мск.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:49
    гачимучи завершился.
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