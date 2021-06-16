Путин и Байден начали встречу на саммите в Женеве — видео

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились на саммите в Женеве.

Главы государств пожали друг другу руки первый раз — встреча лидеров стран началась за закрытыми дверями. Выход Путина к прессе запланирован на 19.00 мск.

Спустя пару минут после старта встречи прессу вывели из зала, и далее лидеры России и США начали общение в узком формате за закрытыми дверями.

Ранее Путин уехал на саммит с американским президентом Джо Байденом в Женеве в автомобиле Aurus.

О том, что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена в Женеве, читайте в материале «Реального времени».

