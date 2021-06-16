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В Татарстане только 9 кафе получили разрешения на работу ночью

14:19, 16.06.2021
В Татарстане только 9 кафе получили разрешения на работу ночью
Фото: realnoevremya.ru

После вакцинации всех сотрудников девять заведений общественного питания могут работать в Татарстане после полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

На 11 июня было подано 14 заявок — из них девять организаций получили разрешение работать ночью. Пять заявок было из Зеленодольского отдела Роспотребнадзора и по одной из отделов Казани, Альметьевска, Бугульмы, Высокогорского района. Было отклонено пять заявок.

фото: Максим Платонов

В начале июня ни одно заведение в республике не получило разрешения работать ночью. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Напомним, кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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