В Татарстане только 9 кафе получили разрешения на работу ночью

После вакцинации всех сотрудников девять заведений общественного питания могут работать в Татарстане после полуночи. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

На 11 июня было подано 14 заявок — из них девять организаций получили разрешение работать ночью. Пять заявок было из Зеленодольского отдела Роспотребнадзора и по одной из отделов Казани, Альметьевска, Бугульмы, Высокогорского района. Было отклонено пять заявок.

фото: Максим Платонов

В начале июня ни одно заведение в республике не получило разрешения работать ночью. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Напомним, кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации, после того как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.



Алексей Нечаев