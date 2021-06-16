Минэнерго рассмотрит целесообразность соглашений с нефтяниками по ценам на топливо

Минэнерго России поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяниками по ценам на топливо. Ведомство подготовит предложения за одну-две недели, сообщил зампред правительства РФ — министр энергетики России Александр Новак. Об этом пишет «РИА Новости» в своем telegram-канале.

Стоимость дизельного топлива на бирже подобралась к 53 тыс. рублей за тонну на фоне увеличения цен в Европе, и это является историческим максимумом. Цены на топливо на СПбМТСБ выросли на 5%, до 52,6 тыс. рублей за тонну с начала мая. Эксперты связывают рост цен с недостаточным предложением топлива, в том числе из-за ремонта на НПЗ в Астрахани, Ачинске, Антипино и Самаре.



Алексей Нечаев