В Совбезе обеспокоились экологической ситуацией в Поволжье

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что в Приволжье за три года произошло 10 чрезвычайных ситуаций, повлиявших на экологическую обстановку.

«В их числе наиболее опасные были связаны с разгерметизацией и взрывами на нефтегазопроводах», — цитирует его «Интерфакс».

Также он отметил, что в прошлом году было выявлено 44 случая экстремально высокого загрязнения поверхностных водных объектов химическими веществами. Многие связаны с утечками нефти.

«В 25 городах округа среднегодовые концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ в воздухе превысили предельно допустимые значения. Не во всех городах должным образом осуществляется мониторинг атмосферного воздуха», — отметил секретарь СБ РФ.

Также в регионе продолжает расти количество несанкционированных свалок, а 11% источников питьевого водоснабжения не отвечают требованиям санитарного законодательства, заявил Патрушев.

23 мая, в 03.58 по мск, на участке магистрального нефтепровода «Альметьевск — Горький-3» зафиксировали изменение внутритрубного давления. В связи с этим работу трубопровода на этом участке остановили и откачали нефть. На участке, где обнаружили утечку, проводилась очистка грунта, велся постоянный экологический мониторинг.



Алексей Нечаев