Адвокат экс-главы ТФБ усмотрел в действиях Мусина фальсификацию

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Конкретизировал позицию защиты и выразил недоумение запрашиваемым прокурорами сроком под 15 лет сегодня адвокат Роберта Мусина. В прениях в Вахитовском райсуде Казани защитник Алексей Клюкин заявил — его клиент не признает лишь эпизод с уступкой обязательств на 2,7 млрд рублей в пользу «Бинбанка», остальные признает частично, передает журналист «Реального времени».



В начале своей речи адвокат заметил — частичное признание сторона обвинения просила считать смягчающим обстоятельствам, но при этом озвучила срок, «какой редко услышишь при наличии отягчающих».

Эпизод с непогашенными кредитами и процентами на 19,1 млрд рублей группы компаний «ДОМО» Клюкин предложил переквалифицировать со злоупотребления полномочий (ч.2 ст. 201 УК РФ) на фальсификацию финансовой отчетности (ч.1 ст. 172.1), а эпизод с невозвратным личным кредитом Мусина через аффилированную ООО «Аиду и Д» на 133,7 млн — с такого же злоупотребление на причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

По мнению защиты, субъектом инкриминируемого следствием обвинения по данным эпизодам Мусин не был — половину срока «преступного» кредитования «ДОМО» и на дату выдачи кредитов «Аиде» он не занимал пост председателя правления в «Татфондбанке».

По эпизоду с «уплывшим» в офшор кредитом ОАО «Казанская сельхозтехника» на 256,9 млн рублей защита предлагает более мягкую квалификацию — по ч.1 ст. 201 УК РФ, а по эпизоду с уступкой прав требований на 2,7 млрд в пользу «Бинбанка» усматривает признаки неправомерных действий при банкротстве (ч.2 ст. 195 УК). Впрочем, по данному эпизоду Клюкин просил полностью оправдать Мусина, утверждая, что целесообразность уступки подтвердило решение арбитражного суда о мировом соглашении.

Напомним, 28 мая гособвинители просили суд признать бывшего министра финансов Татарстана и председателя правления «Татфондбанка» виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями с ущербом в 53 млрд рублей и отправить его в колонию общего режима на 14 лет и 9 месяцев. А еще лишить медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и запретить после отсидки 3 года занимать руководящие должности.

Гражданский иск АСВ на 47,2 млрд прокуроры поддержали в полном объеме. Попросили взять банкира под стражу в зале суда.

Позиция Роберта Мусина на предварительном следствии менялась. В декабре 2017-го он полностью признал вину по четырем эпизодам, заявил ходатайство об особом порядке, но стоило суду заменить реальный арест домашним, как Мусин от своих признаний отказался.

В суде банкир отмечал, что не оспаривает вменяемые по делу факты сделок с активами и пассивами «Татфондбанка», однако не согласен, что именно эти действия повлекли отзыв лицензии и банкротство кредитного учреждения. А кроме того — не согласен с размером ущерба без проведения судебной бухгалтерской экономической экспертизы.