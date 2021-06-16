Госдума в третьем чтении одобрила повышение возраста приобретения охотничьего оружия

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия с 18 до 21 года. Пакет поправок внес Госсовет Татарстана.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года», — говорится в тексте документа.

Исключение в законе делается для лиц, прошедших или проходящих военную службу или службу в государственных военизированных организациях.

Инициатива была направлена в Госдуму еще в 2018 году после трагедии в Керчи. После трагических событий в казанской гимназии №175 депутаты Татарстана снова вернулись к вопросу об ужесточении оборота оружия в республике.

Напомним, что 19-летний Ильназ Галявиев, напавший на гимназию в Казани, владел оружием на законных основаниях.

Ольга Плешкова