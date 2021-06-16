В Казани банкир Мусин согласен на прекращение части эпизодов за сроком давности

Фото: "Реальное время"

По одному эпизоду оправдать, по двум — прекратить преследование за сроком давности, по трем — переквалифицировать по менее тяжким статьям. Такую позицию в прениях сегодня занял адвокат казанского банкира Роберта Мусина. Сам экс-председатель правления «Татфондбанка» в Вахитовском райсуде ограничился буквально одной фразой, передает журналист «Реального времени».



Мусин заявил, что ему — человеку без юридического образования — сложно ориентироваться в правовых терминах.

«Полностью поддерживаю защитника как в части признания вины, так и ее непризнания по одному из эпизодов, — сообщил он. — Если суд согласиться с доводами о переквалификации моих действий, я согласен на прекращение уголовного преследования за сроком давности».

В ответных репликах представители гособвинения Руслан Губаев и Динар Чуркин остались при своем мнении. Они считают вину подсудимого полностью доказанной и просят посадить его на 14 лет и 9 месяцев за шесть эпизодов злоупотребления полномочиями, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшего Агентства по страхованию вкладов.

Председательствующий судья Наиль Камалетдинов дал понять: к началу июля приговора по данному делу ожидать не стоит. А потому предложил решить вопрос по истекающему 4 июля сроку домашнего ареста фигуранта.

Гособвинители попросили оставить Мусина под замком еще на три месяца — до 4 октября — и продлить аресты на имущество. Суд с ходатайствами согласился.

Напомним, сегодня в прениях адвокат подсудимого Алексей Клюкин сообщил, что в действиях его клиента усматриваются основания для частичного оправдания и переквалификации действий на фальсификацию финансовой отчетности (ч.2 ст. 172.1 УК РФ), преднамеренные действия при банкротстве (ч.1 и ч.2 ст. 195 УК) и причинение имущественного ущерба без цели хищения (ч.2 ст. 165 УК).