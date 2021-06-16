В паспортно-визовый центр Казани образовалась огромная очередь из трудовых мигрантов

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Сегодня утром в соцсетях появилось видео с давкой мигрантов около паспортно-визового сервиса в Казани — в ФГУП «Паспортно-визовый сервис» на улице Гаврилова, 77 пытались попасть десятки человек.

Информацию подтвердил корреспондент «Реального времени», побывавший на месте. Ко времени его прибытия своей очереди ожидали ориентировочно 100—150 человек. Судя по всему, очередь удалось урегулировать посредством громкоговорителя на здании — через него объявляли порядок приема.

Несколько опрошенных подтвердили, что сегодня в сервис очереди были большие, некоторые находятся здесь с самого утра.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Люди, ожидающие очереди на улице, старались спрятаться в тени от жары. На территории паспортно-визового сервиса был разбросан мусор. На улице стоят машины, в которых мигрантам предлагают помощь с переводом, оформлением страховки и сдачей экзаменов по русскому языку.

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

«Реальное время» направило запрос в МВД РТ по поводу сложившейся ситуации.