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Закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе

16:24, 16.06.2021 1
Закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе
Фото: kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в узком составе закончились — они продлились почти 2 часа, сообщили «РИА Новости» в Кремле.

Перед встречей в расширенном составе сейчас на саммите начался перерыв.

Сегодня главы государств встретились на саммите в Женеве — состоялось их первое рукопожатие. Спустя пару минут после старта встречи прессу вывели из зала, и далее лидеры России и США начали общение в узком формате за закрытыми дверями.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:28
    Эти два дедули с визами договорились?
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