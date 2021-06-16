Закончились переговоры Путина и Байдена в узком составе
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в узком составе закончились — они продлились почти 2 часа, сообщили «РИА Новости» в Кремле.
Перед встречей в расширенном составе сейчас на саммите начался перерыв.
Сегодня главы государств встретились на саммите в Женеве — состоялось их первое рукопожатие. Спустя пару минут после старта встречи прессу вывели из зала, и далее лидеры России и США начали общение в узком формате за закрытыми дверями.
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