Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро-2020 по футболу

Сборная России обыграла команду Финляндии (1:0) в матче второго тура группы В на чемпионате Европы-2020 по футболу.

Единственный мяч был забит Алексеем Миранчуком в добавленное к первому тайму время. После перерыва на поле шла равная игра и россияне смогли удержать победный счет.

По ходу встречи травму получил защитник сборной России Марио Фернандес, которого прямо со стадиона забрали в больницу с подозрением на повреждение грудного отдела позвоночника.

Для России эта победа стала первой на Евро-2020. Теперь в активе команды Станислава Черчесова три набранных очка, столько же имеет в своей очковой копилке Финляндия.

Еще один матч второго тура группы В, где сыграют Дания и Бельгия пройдет 17 июня.

Напомним, ранее сборная России уступила с разгромным счетом бельгийцам.