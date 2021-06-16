Что известно о предстоящих переговорах Путина и Байдена в Женеве

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Как пройдет встреча и ее главные темы

Через пару часов стартует первый за три года российско-американский саммит, на котором состоятся переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Согласно рабочему графику Белого дома, она начнется на вилле «Ла-Гранж» в Женеве в 13.35 по местному времени (14.35 мск). Однако больших подвижек Россия в отношениях со Штатами особо не ждет.

Президент США находится в Женеве со вчерашнего дня, но при этом приедет на переговоры позднее Путина, который только вылетел из России. По прибытии оба лидера сделают несколько совместных фотографий в связи с проведением саммита вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. После двусторонней встречи, на которой будут присутствовать только главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Энтони Блинкен, начнутся переговоры в расширенном составе в 14.55 по местному времени (15.55 мск) без подхода прессы, двусторонняя встреча продолжится в 16.40 по местному времени (17.40 мск).

На встречу отведено порядка четырех-пяти часов, однако это время может быть продлено. Возможность же беседы лидеров тет-а-тет графиком не предусмотрена, но и не исключена, отмечали в Кремле. По окончании лидеры обеих стран проведут пресс-конференции, причем по отдельности — сначала Путин, а потом Байден. Как сообщает ТАСС, выход Путина к прессе запланирован на 19.00 мск.

Президент США находится в Женеве со вчерашнего дня, но при этом приедет на переговоры позднее Путина, который только вылетел из России. Фото facebook.com/POTUS

По официальным данным Кремля, стороны обсудят: состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе: взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов на Украине, в Сирии, в Ливии, в Афганистане и Карабахе. В Госдепартаменте США в качестве тем называли права человека, ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и арестованными в РФ американцами.

Как организовывалась встреча и где состоится

О встрече лидеров двух стран начали поговаривать почти сразу после инаугурации Байдена, которая состоялась 20 января. В марте Путин предложил президенту США поговорить в прямом эфире после интервью Байдена телеканалу ABC, в котором он утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он президента России «убийцей». Белый дом отказал в переговорах, сославшись на занятость своего лидера. А в апреле уже сам Байден официально предложил Путину встретиться на высшем уровне в третьей стране.

Примерно на месяц тема переговоров вновь повисла в воздухе, пока 19 мая на полях Арктического совета в Рейкьявике не встретились Лавров и Блинкен, а 24 мая в Женеве провели встречу секретарь СБ РФ Николай Патрушев и советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, именно эти встречи сыграли роль в подготовке саммита.



На данный момент там перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк «Ла-Гранж», где на одноименной вилле пройдет встреча. Фото bntnews.bg

Июнь обе стороны практически сразу назвали месяцем, когда состоятся переговоры. А вот о месте было неизвестно вплоть до конца мая. Поговаривали, что местом встречи двух лидеров могли стать Чехия, Исландия, Словения или Азербайджан. В итоге была выбрана Женева и вилла «Ла-Гранж» — памятник истории и культуры Швейцарии. Вилла была построена в XVIII веке и находится в середине самого большого городского парка площадью более 21 гектара, расположенного на берегу Женевского озера. Сейчас там размещена библиотека и проводятся экскурсии для туристов.

По данным ТАСС, в Женеве приняли повышенные меры безопасности, из-за чего город выглядит пустынным. На данный момент там перекрыт доступ транспорта и пешеходов на набережные Женевского озера, мост Монблан, а также в парк «Ла-Гранж», где на одноименной вилле пройдет встреча. Закрыто и воздушное авиасообщение над Женевой и территорией соседней Франции. Многих жителей перевели на удаленную работу, а доступ в зону безопасности разрешен либо по спецпропускам, либо на основании документа о проживании в конкретном квартале.

Обеспечивать безопасность проведения саммита будут около 4 тысяч человек — почти 2 тысячи женевских полицейских и 900 из других регионов Швейцарии, а также 1 тыс. военных. Парк «Ла-Гранж» и примыкающий к нему парк «О-Вив» обнесены металлическими сетчатыми барьерами с колючей проволокой.

Сам Путин не ожидает прорыва в отношениях США и России после встречи с Байденом. Фото kremlin.ru

Ожидания от встречи

Сам Путин не ожидает прорыва в отношениях США и России после встречи с Байденом.



— Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы нас всех поразить своими результатами, — говорил Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О подобном заявлял и Дмитрий Песков: мол, Москва не ожидает перезагрузки отношений от лидеров России и США, и напомнил о не самом лучшем опыте перезапуска отношений. Сегодня он заявил, что России и США предстоит «разобрать завалы», а атмосферу перед саммитом в Кремле оценивают как противоречивую: с одной стороны, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России, с другой — позитивная риторика.

— Путин всегда четок в изложении «красных линий» для России, тем более в таком нелегком разговоре, который будет сегодня с Байденом, — заключил Песков.

США же хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед, говорила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



— Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед, — сказала она.

Байден же не будет отказываться от каких-либо тем из-за того, что их не хотят обсуждать в Кремле — это касается и вопроса о российском оппозиционере Алексее Навальном, отмечала Псаки.

Дарья Пинегина