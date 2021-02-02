Новости общества

19:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Итоги дня: Навальный в суде, процесс по делу Бильгильдеевой и итоги проверки сферы ЖКХ в Челнах

19:00, 02.02.2021
Итоги дня: Навальный в суде, процесс по делу Бильгильдеевой и итоги проверки сферы ЖКХ в Челнах
Фото: icmos.ru

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 февраля.

  • Во вторник в Москве городской суд рассматривает вопрос о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Прокурор потребовал отправить политика за решетку на три с половиной года. За день в районе Мосгорсуда задержали более 280 человек, пришедших на акцию в поддержку Навального. Выслушав стороны, суд удалился для принятия решения. Его огласят около 20.00 по московскому времени.
  • В Казани же стартовал процесс по делу экс-руководительницы татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Ее обвиняют в мошенничестве на общую сумму 38,3 млн рублей. На прошлом, предварительном заседании по делу суд отказал адвокату обвиняемой Мидхату Курманову в возврате дела прокурору и продлил срок домашнего ареста Бильгильдеевой на полгода.
Фото: Максим Платонов
  • Прокуратура Татарстана проверила, как челнинские УК начисляли плату за коммунальные услуги. Надзорное ведомство действительно нашло случаи необоснованно высоких начислений за отопление — но речь идет о нескольких домах. В целом же выводы прокуроров совпадают с позицией чиновников: основной причиной повышения платежей стали холода. Кроме похолодания по платежкам челнинцев ударили отсутствие теплоизоляции и открытые форточки в подъездах, уверены в прокуратуре.
  • В Вахитовский суд Казани поступил 351 материал после воскресной несанкционированной акции в поддержку Навального. Восемь материалов по митингу отложено. Двое задержанных во время митинга в Казани, прошедшего 31 января, получили административные аресты. Кто разбил ограждение на набережной озера Кабан, пока не известно, полиция пока не установила личности вандалов.
Фото: Максим Платонов
  • В Кремле назвали действия полиции и Росгвардии во время несанкционированных акций в России оправданными, поскольку происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане могут подать жалобы, если считают действия силовиков неправомерными.
  • Международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%.
  • Цена нефти марки Brent поднялась выше $58 за баррель. Таких отметок не фиксировалось с февраля 2020 года. WTI перевалила за $55 за баррель, также достигнув максимума с января 2020-го.
  • В январе «Татнефть» снизила добычу на 12% по сравнению с прошлым годом. Группа добыла 2,2 млн тонн нефти.
Фото: tatneft.ru
  • Власти Татарстана установили размер прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Он составил 9 600 рублей. Величина минимального потребительского бюджета за тот же период в республике составила 17 288 рублей.
  • «Рубин» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) в контрольном матче на сборах в Турции. Первый тайм казанцы завершили со счетом 2:0, но потом соперники догнали их.
  • Российский летчик-космонавт Олег Артемьев выложил снимок Казани, сделанный на борту МКС. Он отметил, что столица Татарстана знаменита историей, достопримечательностями и многонациональностью.
  • Президент России Владимир Путин раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой». По мнению главы государства, современные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием».
  • «Главтатдортранс» объявил тендер по нанесению разметки на дороги Казани. Начальная цена контракта составляет 285 млн рублей.
  • В 2020 году в Иннополисе постоянно проживали более 5 тысяч человек. Всего в жилом комплексе Иннополиса заселено 1 447 квартир, сообщил сегодня мэр города Руслан Шагалеев в ходе ежегодного отчета.
  • В День сурка в США прошел ежегодный ритуал: в городке Панксатони штата Пенсильвания сурок по кличке Фил увидел свою тень и тем самым предсказал позднюю весну.
  • В Алтайском крае умер бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. Его тело нашли в доме в поселке Солнечный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • В Казани кондуктор и водитель автобуса высадили пассажирку. В Ассоциации АТП РТ начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
  • В Башкирии суд на два месяца арестовал главу Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Он пробудет под стражей до 1 апреля. Чиновника подозревают в превышении полномочий, приведших к ущербу в 95 млн рублей.
  • Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля в ходе техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям.
Фото: auto24-krd.ru
  • В Мосгорсуде сегодня также стартовал процесс по делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и его 78-летней тещи. Их обвиняют в получении рекордной взятки в размере 3 млрд рублей.
  • «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составляет $178 миллионов.
Евгений Калашников
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем