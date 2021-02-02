Итоги дня: Навальный в суде, процесс по делу Бильгильдеевой и итоги проверки сферы ЖКХ в Челнах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 2 февраля.
- Во вторник в Москве городской суд рассматривает вопрос о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Прокурор потребовал отправить политика за решетку на три с половиной года. За день в районе Мосгорсуда задержали более 280 человек, пришедших на акцию в поддержку Навального. Выслушав стороны, суд удалился для принятия решения. Его огласят около 20.00 по московскому времени.
- В Казани же стартовал процесс по делу экс-руководительницы татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Ее обвиняют в мошенничестве на общую сумму 38,3 млн рублей. На прошлом, предварительном заседании по делу суд отказал адвокату обвиняемой Мидхату Курманову в возврате дела прокурору и продлил срок домашнего ареста Бильгильдеевой на полгода.
- Прокуратура Татарстана проверила, как челнинские УК начисляли плату за коммунальные услуги. Надзорное ведомство действительно нашло случаи необоснованно высоких начислений за отопление — но речь идет о нескольких домах. В целом же выводы прокуроров совпадают с позицией чиновников: основной причиной повышения платежей стали холода. Кроме похолодания по платежкам челнинцев ударили отсутствие теплоизоляции и открытые форточки в подъездах, уверены в прокуратуре.
- В Вахитовский суд Казани поступил 351 материал после воскресной несанкционированной акции в поддержку Навального. Восемь материалов по митингу отложено. Двое задержанных во время митинга в Казани, прошедшего 31 января, получили административные аресты. Кто разбил ограждение на набережной озера Кабан, пока не известно, полиция пока не установила личности вандалов.
- В Кремле назвали действия полиции и Росгвардии во время несанкционированных акций в России оправданными, поскольку происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что граждане могут подать жалобы, если считают действия силовиков неправомерными.
- Международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%.
- Цена нефти марки Brent поднялась выше $58 за баррель. Таких отметок не фиксировалось с февраля 2020 года. WTI перевалила за $55 за баррель, также достигнув максимума с января 2020-го.
- В январе «Татнефть» снизила добычу на 12% по сравнению с прошлым годом. Группа добыла 2,2 млн тонн нефти.
- Власти Татарстана установили размер прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Он составил 9 600 рублей. Величина минимального потребительского бюджета за тот же период в республике составила 17 288 рублей.
- «Рубин» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) в контрольном матче на сборах в Турции. Первый тайм казанцы завершили со счетом 2:0, но потом соперники догнали их.
- Российский летчик-космонавт Олег Артемьев выложил снимок Казани, сделанный на борту МКС. Он отметил, что столица Татарстана знаменита историей, достопримечательностями и многонациональностью.
- Президент России Владимир Путин раскритиковал владельцев соцсетей за стремление к прибыли «любой ценой». По мнению главы государства, современные платформы «все больше и больше начинают управлять сознанием».
- «Главтатдортранс» объявил тендер по нанесению разметки на дороги Казани. Начальная цена контракта составляет 285 млн рублей.
- В 2020 году в Иннополисе постоянно проживали более 5 тысяч человек. Всего в жилом комплексе Иннополиса заселено 1 447 квартир, сообщил сегодня мэр города Руслан Шагалеев в ходе ежегодного отчета.
- В День сурка в США прошел ежегодный ритуал: в городке Панксатони штата Пенсильвания сурок по кличке Фил увидел свою тень и тем самым предсказал позднюю весну.
- В Алтайском крае умер бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. Его тело нашли в доме в поселке Солнечный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- В Казани кондуктор и водитель автобуса высадили пассажирку. В Ассоциации АТП РТ начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.
- В Башкирии суд на два месяца арестовал главу Минстроя республики Рамзиля Кучарбаева. Он пробудет под стражей до 1 апреля. Чиновника подозревают в превышении полномочий, приведших к ущербу в 95 млн рублей.
- Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля в ходе техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям.
- В Мосгорсуде сегодня также стартовал процесс по делу депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и его 78-летней тещи. Их обвиняют в получении рекордной взятки в размере 3 млрд рублей.
- «Яндекс.Такси» покупает кол-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составляет $178 миллионов.
Евгений КалашниковОбщество
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