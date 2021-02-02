Видео из соцсетей: в Казани проводят проверку после того, как пассажирку высадили из автобуса в снег

Фото: кадр видео

В Сети появилось видео того, как кондуктор и водитель городского автобуса №6 оставили на снегу пассажирку. Ролик обсуждают пользователи соцсетей.

По данным автора видео, случай произошел на улице Литвина. На кадрах видно, что кондуктор и водитель автобуса оставили женщину сидеть на снегу со словами «иди домой». Сообщается, что пассажирка могла «неадекватно» себя вести.

«Бедняжка так и осталась сидеть на снегу, а на улице -6. Как считаете, правильно было так поступать, пусть даже она в неадекватном состоянии? Если она замерзнет насмерть, кто будет виноват?» — рассуждает автор ролика.

В Ассоциации АТП РТ «Реальному времени» прокомментировали, что инициировали проверку по данному случаю. Сейчас устанавливается автобус, дата и время, когда было снято видео.

Ранее в Челнах разгорелся скандал из-за того, что ребенка-инвалида высадили не на той остановке.

Ольга Плешкова