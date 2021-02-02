«Татнефть» снизила добычу на 12% по сравнению с январем 2020-го

По итогам января 2021 года группа «Татнефть» добыла 2,2 млн тонн нефти. Это на 11,9% меньше, чем в январе 2020-го.

В то же время по сравнению с предыдущим месяцем объемы добычи выросли на 0,6%.

Добыча сверхвязкой нефти в январе составила 301 тыс. тонн, что на 36 тыс. тонн (+13%) больше, чем за соответствующий период 2020 года, подчеркивают в пресс-службе компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За месяц текущий ремонт проводился на 621 скважине, еще на 30 скважинах выполнен капремонт. Новых скважин компания не строила.

За январь «Татнефть» произвела 980,2 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе 100,5 тыс. тонн автобензинов и 483,3 тыс. тонн дизельного топлива.

Напомним, по итогам 2020 года «Татнефть» добыла 26,1 млн тонн нефти — на 12,7% меньше показателя предыдущего года.

