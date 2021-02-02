В Казанский суд поступило более 350 материалов по воскресному митингу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Вахитовский суд Казани поступил 351 материал после воскресной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Восемь материалов по митингу отложено, по одному материалу принято решение об административном аресте. По остальным материалам выписаны штрафы.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера сообщалось о поступлении 345 материалов по акциям.