Прокуратура нашла нарушения в ценообразовании челнинских коммунальщиков

Как холода «надували» платежи за тепло через открытые двери и старые стены

Уже на следующий день после назначения нового «главного хозяйственника» в исполкоме Набережных Челнов были подведены итоги прокурорской проверки по многочисленным жалобам жителей автограда на высокие декабрьские платежи по ЖКХ. Как выяснило «Реальное время», прокурорам действительно удалось найти случаи необоснованно высоких начислений за отопление — но речь идет о нескольких домах.

Поводом к проверке стали как публикации в региональных СМИ о недовольстве горожан, так и сообщения в чатах, в которые эти горожане объединялись. Всего проверке подлежали 22 управляющих компании города, прокуроры проанализировали 183 «платежки».

При этом прокуратура в выводах по итогу проверки подтверждает ранее озвученную позицию Минстроя республики, а также властей города — основной причиной роста потребления тепловой энергии и, как следствие, платежей является низкая температура воздуха — как в сравнении с ноябрем-2020, так и с декабрем-2019.

При этом прокуратура в выводах по итогу проверки подтверждает ранее озвученную позицию Минстроя республики, а также властей города. Фото: nabchelny.ru

В некоторых случаях кроме холодов (а также повышения тарифов на тепло с 1 июля 2020 года на 4%) на рост потребления тепла повлияли и другие факторы, добавляет прокуратура: например, у многих домов отсутствует теплоизоляция. В трех домах дополнительные теплопотери создавал «человеческий фактор» — жители постоянно приводили в негодность окна и двери в подъезде, например ломали дверные доводчики и входная дверь не закрывалась.

Среди нарушителей — «дочка» любимой компании Хуснуллина

В целом начисления за отопление в проверяемых управляющих организациях были произведены согласно действующему законодательству, констатирует прокуратура Челнов. В то же время нарушения, имеющие «единичный характер», все же были.

Так, в ходе проверки в ООО УК «Ремжилстрой» установлено, что в четырех домах этой УК на Цветочном бульваре начисление за декабрь 2020 года произведено не по показаниям общедомовых приборов учета — эти приборы снимали в связи с проведением капремонта. Начисления произведены расчетным путем, с учетом потребления за прошедшие сезоны и с учетом средних температур воздуха за эти периоды — однако методика расчета не соответствовала формулам утвержденных Правил предоставления коммунальных услуг.

Единичные нарушения в начислениях за тепло в платежках все же были. Фото: Максим Платонов

В ходе проверки в ООО «ПКФ «Жилкомсервис» выяснилось, что платежи по жилому дому №52 по улице Фоменко были рассчитаны неверно — на ряд квартир были произведены начисления исходя из показаний общедомовых приборов учета, хотя часть квартир дома еще была не продана, и начисления должны были быть распределены в соответствии с занимаемой площадью жилого помещения.

В ходе проверки в ООО УК «Махалля» выяснилось, что организация должна произвести перерасчет за отопление по одному из своих домов из-за ошибки (а конкретно — опечатке). Разница по теплу составила 41,51 Гкал (в среднем в Татарстане 1 Гкал стоит около 1 860,7 руб.)

По результатам проверки в адрес руководителей ООО УК «Ремжилстрой», ООО ПКФ «Жилкомсервис» и ООО УК «Махалля» внесены представления об устранении нарушений в сфере ЖКХ, в частности с требованием произвести соответствующий перерасчет.

В руководстве ПКФ «Жилкомсервис» отказались от комментариев по итогам прокурорской проверки. «Реальное время» также направило запросы в УК «Махалля» и УК «Ремжилстрой».

В целом начисления за отопление в проверяемых управляющих организациях были произведены согласно действующему законодательству, констатирует прокуратура Челнов. Фото prok-nch.ru

ПКФ «Жилкомсервис» принадлежит челнинской бизнесвумен Валентине Егоровой и, по данным челнинских СМИ, является одной из крупнейших в городе. Ранее компания принадлежала Александру Кислову, главе администрации Комсомольского района Набережных Челнов, — до перехода последнего на госслужбу.

А вот УК «Махалля», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 2018 года входит в структуру крупного федерального застройщика ГК «ПИК».

УК «Ремжилстрой», согласно тем же данным, непродолжительное время в 2019 году также принадлежала структурам «ПИКа». Сейчас же единственным бенефициаром числится московское АО «Инфо Ком», собственники которого не раскрываются — однако создано оно было также в 2019 году.

Александр Артемьев