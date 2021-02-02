В Алтайском крае умер бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ

Фото: Илья Репин

В Алтайском крае умер бывший министр сельского хозяйства и продовольствия РФ, глава Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук. Его тело нашли в доме в поселке Солнечный.

По факту смерти следователи проводят проверку. Точная причина смерти не установлена. В пресс-центре СК сообщили, что также проверяется версия с утечкой газа в доме, однако признаки отравления газом не установлены, сообщает ТАСС.

Александр Назарчук умер на 82-м году жизни. Он родился в Алтайском крае в 1939 году. С 1994 по 1996 год Назарчук занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. После он вернулся в Алтайский край и много лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.

Ранее ушел из жизни первый секретарь Казанского горкома КПСС.

Ольга Плешкова