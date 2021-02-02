Цена нефти марки WTI поднялась выше 55$ за баррель

Цена нефти марки WTI поднялась выше 55$ за баррель впервые с 24 января 2020 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 2,61% и достигала до 57,8$ за баррель. Цена мартовских фьючерсов на WTI поднялась на 2,67%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) в своем январском докладе о перспективах развития мировой экономики спрогнозировал рост цен на нефть более чем на 20%. При этом, обращают внимание специалисты, цены по-прежнему будут оставаться намного ниже уровня 2019 года.



В начале января россиян предупредили о росте оптовых цен на бензин вслед за подорожанием нефти. Розничные цены на топливо возобновили рост уже в первом месяце 2021 года. По данным собственного исследования «Реального времени», средние цены бензина АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья повысились на 25 и 28 копеек соответственно. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина