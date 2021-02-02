Навальному заменили условный срок 3,5 года на реальный

В Москве городской суд огласил приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному: ходатайство ФСИН удовлетворено, условный срок 3,5 года по делу «Ив Роше» заменен на реальный, сообщает ТАСС.

«Три с половиной года колонии общего режима. Зачесть срок, проведенный под домашним арестом», — огласила приговор судья Репникова. До вступления приговора в законную силу Навальный будет содержаться под стражей.

Отметим, прокурор требовал отправить политика за решетку на три с половиной года.

Напомним, в середине января УФСИН России по Москве заявило о намерении задержать Навального до решения суда о замене условного срока на реальный. В ведомстве обратили внимание, что он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

18 января в отделе полиции управления МВД по городу Химки прошло выездное заседание суда, арестовавшего Навального на 30 суток. Судья Елена Морозова удовлетворила ходатайство следствия.