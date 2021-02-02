Следком возбудил уголовное дело после смерти экс-министра сельского хозяйства России

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти 81-летнего бывшего министра сельского хозяйства РФ и бывшего спикера регионального парламента Александра Назарчука. Как сообщает СК РФ по Алтайскому краю, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следователей, родственники обнаружили тело 81-летнего мужчины в его доме в поселке Солнечный Первомайского района 1 февраля. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Александр Назарчук родился в Алтайском крае в 1939 году. С 1994 по 1996 год занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия РФ. После он вернулся в Алтайский край и много лет возглавлял Алтайский краевой Совет народных депутатов.

В пресс-центре СК ранее сообщили, что проверяется версия с утечкой газа в доме Назарчука, однако признаки отравления газом не установлены.

