«Рубин» сыграл вничью с «Химками» на сборах в Турции

«Рубин» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) в контрольном матче на сборах в Турции.

Казанцы вели со счетом 2:0 после первого тайма благодаря точным ударам Деспотовича и Йевтича. Во второй части матча химчане забили дважды и ушли от поражения. Дублем в составе «Химок» отметился Мирзов.

В игре не смог принять участие полузащитник «Рубина» Мицуко Сайто, получивший травму ноги на тренировке команды.

«Рубин» — «Химки» — 2:2 (2:0)

Фото: vk.com/fcrk



