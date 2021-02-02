«Рубин» сыграл вничью с «Химками» на сборах в Турции
«Рубин» сыграл вничью с подмосковными «Химками» (2:2) в контрольном матче на сборах в Турции.
Казанцы вели со счетом 2:0 после первого тайма благодаря точным ударам Деспотовича и Йевтича. Во второй части матча химчане забили дважды и ушли от поражения. Дублем в составе «Химок» отметился Мирзов.
В игре не смог принять участие полузащитник «Рубина» Мицуко Сайто, получивший травму ноги на тренировке команды.
«Рубин» — «Химки» — 2:2 (2:0)
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