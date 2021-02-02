Журнал Lancet опубликовал статью о результатах третьей фазы тестирования вакцины «Спутник V»

Во вторник международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%.

«Результаты тестирования показывают устойчивый сильный защитный эффект во всех возрастных группах участников исследования», — говорится в комментарии к статье.

По данным статьи, иммунитет к COVID-19 у привитых появился в течение 18 дней. Три смертельных случая произошли в группе вакцинированных лиц с обширными сопутствующими заболеваниями и были сочтены не связанными с вакциной. Никаких серьезных нежелательных явлений, считающихся связанными с вакциной, зарегистрировано не было.

Фото: Максим Платонов

Российские ученые гордятся публикацией в журнале, поскольку это одно из самых уважаемых научных изданий в медицинской сфере. Однако в сентябре, после предыдущей статьи, ряд ученых обвинил исследователей из Центра им. Гамалеи в фальсификации данных. Одни обратили внимание на удивительное и маловероятное совпадение показателей у разных подопытных групп. Других удивила скорость публикации и неразбериха с датами.

Напомним, в России вакцинация препаратом идет уже полным ходом. В Татарстане прививку получили 13 229 человек.