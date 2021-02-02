На разметку в Казани планируется потратить 285 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

«Главтатдортранс» объявил тендер по устройству техсредств организации дорожного движения в Казани. В этом году на разметку на дорогах столицы РТ планируется потратить до 285 млн рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 1 по 9 февраля. Сам он назначен на 10 февраля, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Согласно технической документации, около 250 улиц получат разметку краской и около 190 — пластиком. Также должны быть обозначены веломаршрут в центре Казани, участки действия некоторых знаков, парковок и шумовых полос, а также вафельная разметка.

Напомним, что в прошлом году начальная цена схожего контракта по нанесению разметки на улицах столицы республики составляла 250 млн рублей.