Космонавт опубликовал снимок Казани, сделанный на борту МКС

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев выложил снимок Казани, сделанный на борту МКС. Фото он опубликовал в своем Instagram.

Артемьев отметил, что столица Татарстана знаменита историей, достопримечательностями и многонациональностью.

«Считается, что именно Казань чаще остальных называют «третьей столицей России», а сама Екатерина II после посещения этого города назвала его «первым в России после Москвы», — написал он в своем посте в социальной сети.



В начале января фотографиями Казани из космоса поделился другой российский космонавт-испытатель — Сергей Кудь-Сверчков. Он назвал столицу Татарстана одним из самых красивых городов России и отметил, что в городе много достопримечательностей, заслуживающих внимания.



Помимо Казани, Кудь-Свечков показал, как выглядит из космоса Воронеж, Переславль-Залесский, Сергиев Посад и другие.

В ноябре российские космонавты Сергей Рыжиков (уроженец Бугульмы) и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели 6 часов.



Татьяна Леухина