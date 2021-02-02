Рушания Бильгильдеева: «Никакого имущества у меня и членов моей семьи нет»

От обвиняемой в аферах на 38 млн рублей требуют возместить и моральный вред

Фото: Максим Платонов

«Все, что имеет значение — это мужество продолжать борьбу», — заявила на старте своего судебного процесса Рушания Бильгильдеева под прицелом камер журналистов. Ни один из 136 потерпевших по делу с ущербом 38,3 млн рублей на заседания не пришел. За время, пока это дело шло до суда, обвиняемая успела оставить пост руководителя в реготделении «Справедливой России», сдать мандат депутата Казгордумы и накопить вместе с супругом долги по семи кредитам. Детали актуального обвинения по «коттеджному делу» бизнес-леди — в репортаже «Реального времени».

На первом заседании не успели огласить и один эпизод



К началу громкого судебного процесса собралось в Вахитовском суде Казани немало журналистов. С опозданием на пару минут у зала появилась подсудимая и с доброжелательной улыбкой поздоровалась: «Рада вас всех видеть». Столь нетипичная реакция фигуранта уголовного дела, безусловно, объяснима большим политическим опытом Рушании Бильгильдеевой.

Надо сказать, что среди собравшихся не было ни одного из 136 потерпевших по ее делу. Их сегодня в суд не позвали. Ожидается, что допросы заявивших о совершенных преступлениях начнутся через пару заседаний. Их интересы в процессе, как и на следствии, представляет адвокат Игорь Турушев.

Дело в 65 томах рассматривает судья Ильдар Салихов, который параллельно разбирается в деле о хищении газпромовских акций со счетов покойных детей-сирот. Ранее он посадил покаявшихся растратчиков 220 млн рублей банка «Открытие» и наказал условными сроками трех полицейских по делу о фальсификации изъятия пистолета-пулемета. Заметим, в мае 2020-го именно этот судья посчитал нужным вернуть дело на допрасследования для переформатирования обвинения. Раньше в нем было 133 эпизода.

С опозданием на пару минут у зала появилась подсудимая и с доброжелательной улыбкой поздоровалась: «Рада вас всех видеть»

На прошлом, предварительном, заседании по делу суд отказал адвокату обвиняемой Мидхату Курманову в возврате дела прокурору и продлил срок домашнего ареста Бильгильдеевой на полгода. Поэтому сегодня в суде при повторном установлении личности она назвалась временно безработным директором и учредителем инновационно-образовательного центра «Эврика».

На заседании гособвинитель по делу, помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов приступил к оглашению обвинения подсудимой на 210 листах. Однако за несколько часов успел озвучить лишь половину самого первого эпизода, связанного с проектом коттеджного поселка «Радужный». Уголовные чтения продолжатся завтра.

В чем обвиняют экс-кандидата в президенты Татарстана?

В актуальном обвинении 136 потерпевших от мошенничества на общую сумму 38,3 млн рублей. Однако гражданские иски в ходе предварительного следствия подали лишь семеро — они требуют выплат на 7,6 млн рублей. Некоторые кроме компенсации ущерба выдвинули требования о возмещении морального вреда. В этой части суммы разнятся от 50 тысяч до 1,5 млн рублей.

10 эпизодов связаны с проектами коттеджных поселков агентств недвижимости «Пассаж», которые возглавляла бизнесмен и в ту пору депутат Казгордумы Рушания Бильгильдеева. В период предполагаемых преступлений Бильгильдееву даже выдвигали кандидатом на выборах президента Татарстана.

Дело расследовалось в 4-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ, который также называют экономическим. На счету его сотрудников — дела руководителей «Татфондбанка», «Спурта», «Интеха», а еще мелкой взяточницы — директора казанской школы.

На заседании гособвинитель по делу, помощник прокурора Вахитовского района Айрат Ибрагимов приступил к оглашению обвинения подсудимой на 210 листах

«Обманутые в «Радужном» — версия обвинения:

Эпизод 1. Увод 14,3 млн рублей у 44 граждан под предлогом проведения инженерных коммуникаций к продаваемым им земельным участкам близ поселка Константиновка Высокогорского района (ныне коттеджный поселок «Радужный» Советского района Казани). На момент продаж землю с назначением под сельское хозяйство позиционировали в качестве участков для ИЖС.

Увод 14,3 млн рублей у 44 граждан под предлогом проведения инженерных коммуникаций к продаваемым им земельным участкам близ поселка Константиновка Высокогорского района (ныне коттеджный поселок «Радужный» Советского района Казани). На момент продаж землю с назначением под сельское хозяйство позиционировали в качестве участков для ИЖС. Эпизод 2. Хищение 2,1 млн рублей у потерпевшего Фаезова под предлогом проведения электричества, воды и газа к 6 участкам в ЖК «Радужный». Деньги за коммуникации он внес еще в 2012-м, планируя выкупать землю поэтапно после продажи первого коттеджа на две семьи. Продать таунхаус без коммуникаций так и не смог, а указанная в договоре доплата за землю подскочила вдвое — до 9 млн рублей. Поэтому от покупки 5 участков Фаезов отказался, но деньги за «лишние коммуникации» ему не вернули, да и участок с таунхаусом пришлось выкупать уже напрямую у «Автоградбанка».

Хищение 2,1 млн рублей у потерпевшего Фаезова под предлогом проведения электричества, воды и газа к 6 участкам в ЖК «Радужный». Деньги за коммуникации он внес еще в 2012-м, планируя выкупать землю поэтапно после продажи первого коттеджа на две семьи. Продать таунхаус без коммуникаций так и не смог, а указанная в договоре доплата за землю подскочила вдвое — до 9 млн рублей. Поэтому от покупки 5 участков Фаезов отказался, но деньги за «лишние коммуникации» ему не вернули, да и участок с таунхаусом пришлось выкупать уже напрямую у «Автоградбанка». Эпизод 3. Афера на 300 тысяч рублей по договору купли-продажи участка 10 соток и прокладки коммуникаций в «Радужном». Ни земли, ни коммуникаций потерпевшая Вафина не получила. Ущерб возмещен в ходе следствия.

«Державину не посвящается»:

Эпизод 4. Увод 8,9 млн рублей у 56 граждан под предлогом проведения инженерных коммуникаций к их земельным участкам в поселке «Восточное Державино» Лаишевского района.

Увод 8,9 млн рублей у 56 граждан под предлогом проведения инженерных коммуникаций к их земельным участкам в поселке «Восточное Державино» Лаишевского района. Эпизоды 5—7. Хищение 670 тысяч, 450 тысяч и 550 тысяч рублей соответственно у потерпевших Садыкова, Хайрутдиновой и Гайнетдинова под предлогом реализации четырех участков и прокладки коммуникаций в «Восточном Державино». В ходе следствия Хайрутдиновой возмещено 250 тысяч.

10 эпизодов связаны с проектами коттеджных поселков агентств недвижимости «Пассаж». Фото Ирины Плотниковой

«Безводные Студенцы»:

Эпизод 8. Хищение 8,3 млн рублей у 28 граждан под предлогом прокладки коммуникаций к участкам в поселке Студенцы Верхнеуслонского района. Воды и газа нет до сих пор.

Хищение 8,3 млн рублей у 28 граждан под предлогом прокладки коммуникаций к участкам в поселке Студенцы Верхнеуслонского района. Воды и газа нет до сих пор. Эпизод 9. Хищение 555,5 тысячи рублей у потерпевшей Безбородовой, которые были перечислены за приобретение земли в Студенцах и подвод коммуникаций. Ущерб возмещен в ходе следствия.

«Ни рая, ни сарая» — эпизод 10. Хищение 1,56 млн рублей у потерпевшего Пигалева, не получившего 2 участков с коммуникациями в казанском поселке Бахчисарай (ныне — Новое Царицыно). Ущерб возмещен.

«Несправедливое ЖКХ» — эпизод 11. Мошеннический «аванс» в 550 тысяч рублей за обещание передать в управление челнинской УК «Яшьлек» 20 многоэтажек в Приволжском районе Казани в 2016 году. По версии следствия, услуги партийного лидера включали подготовку целого пакета документов и почвы для смены УК по инициативе жильцов и должны были обойтись в 4 млн рублей. Потерпевшей признана УК, чьи деньги использовал для «аванса» директор и учредитель.

Ни один из эпизодов подсудимая Рушания Бильгильдеева не признает

Версия защиты: «Аферы нет — работы выполнены, но не в полном объеме»

Ни один из эпизодов подсудимая Рушания Бильгильдеева не признает. Еще год назад она утверждала, что лично вложила в коттеджные проекты 16 млн рублей. Ближе к старту процесса эта сумма сократилась почти на 4 млн рублей, однако обвиняемая настаивает — именно за счет ее сбережений и заемных средств был проведен водопровод, пробурена скважина и приобретена насосная станция в поселке Студенцы, а также установлена водонапорная башня, заменен насос, осуществлены ремонтные работы в водяных колодцах и проведена первая линия газопровода в поселке Державино.

— Я лично погасила долг, возникший в ходе гражданско-правовых отношений юрлица и заявителей Вафиной, Хайрутдиновой, Безбородовой, Пигалева, — утверждала она на заседании по продлению домашнего ареста в Вахитовском суде Казани. Общий размер погашения составил 2 млн 655 тысяч рублей.

На том заседании обвиняемая очень просила снять с нее ограничения, разрешить навещать больных родственников и работать. С ее слов, после водворения под домашний арест материальное положение семьи ухудшилось. На ее муже к декабрю 2020-го повисли долги перед четырьмя банками на общую сумму 1,2 млн рублей, и ежемесячно он отдает 47,6 тысячи — большую часть зарплаты. 21-летний сын Рушании Бильгильдеевой — врач по профессии — самостоятельно ипотечные платежи 60 тысяч в месяц не тянет, раньше ему помогала мать. Сейчас она сидит без работы, и сама задолжала по трем кредитам двух банков более 600 тысяч рублей.

«Все кредиты мы с семьей взяли и израсходовали на покрытие долгов агентства недвижимости «Пассаж». За последние годы мы ничего не приобретаем. Никакого имущества у меня и членов моей семьи нет», — утверждает Рушания Бильгильдеева.

В части имущества информацию подтверждают в Следкоме — следователям не удалось наложить арест ни на один объект обвиняемой, ввиду отсутствия у нее собственности.

Еще перед началом сегодняшнего заседания подсудимая заявила: «Все, что имеет значение — это мужество продолжать борьбу». По окончании ее адвокат Мидхат Курманов сообщил журналистам, что верит в справедливый результат процесса.

— Следствие выполняет задание. Соответственно, все те доводы, которые приведены следствием, они в ходе судебного следствия будут опровергнуты, — уверен защитник. — Мне тошно даже слышать, когда говорят по «Радужному» — работы не выполнены, работы не выполнены — как читает гособвинитель. Там должно быть написано, что работы выполнены, но не в полном объеме.

В разговоре с журналистом «Реального времени» Курманов напомнил — возбуждению дела против его клиентки предшествовали 6 отказных материалов на фоне обвинений в уводе части средств главбухом «Пассажа».

От недостоверной рекламы к неправильной трубе

Адвокат Игорь Турушев, отстаивая интересы потерпевших, советует не верить подсудимой на слово. Говорит, в рекламных буклетах «Пассажа» с портретом Бильгильдеевой тоже декларировалось, что участки уже обеспечены всем необходимым для жизни:

— Там было указано, что коммуникации уже есть. То есть она заведомо вводила людей в заблуждение... А когда ее спрашивали — а почему земля сельхозназначения, она отвечала: «Не бойтесь, я потом этот статус земли изменю...»

Адвокат Игорь Турушев, отстаивая интересы потерпевших, советует не верить подсудимой на слово

По словам представителя потерпевших, на самом деле большую часть этих вопросов жителям коттеджных поселков «Радужного», «Восточного Державино» и «Студенцов» пришлось пробивать своими силами и дополнительными вложениями. Но многое не решено до сих пор. Именно поэтому в тех же Студенцах построились лишь двое из 28 покупателей участков.

— По Державино она говорит, что установила водонапорную башню. Но эта башня поставлена на баланс деревни, а не коттеджного поселка. И его жители получают воду по остаточному принципу — фактически воды у них нет, — рассказывает адвокат. — По «замененному насосу» не хватает инженерного оборудования. По «проведенной первой линии газопровода» — вырыта траншея и туда уложена частично труба, не соответствующая требованиям к газовым коммуникациям. Это что?

...Предложение обязательно осветить допросы потерпевших представители СМИ получили от обоих участвующих в деле адвокатов.