Кабмин Татарстана установил прожиточный минимум на уровне 9 600 рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана во вторник установил размер прожиточного минимума за IV квартал 2020 года. Он составил 9 600 рублей.

Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установлен на уровне 10 231 рубля. Для пенсионеров этот показатель составит 7 817 рублей, для детей — 9 625 рублей, следует из постановления правительства РТ.

Кроме того, установлена и величина минимального потребительского бюджета — 17 288 рублей.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, устанавливающий прожиточный минимум пенсионера на 2021 год. Он поднимется до 8 423 рублей.



По подсчетам Росстата, в 2020 году реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%.

