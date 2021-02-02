В США сурок предсказал позднюю весну

В американском городе Панксатони штата Пенсильвания сурок по кличке Фил «спрогнозировал» позднюю весну 2021 года. Об этом сообщается на сайте местного «Клуба сурка».

Его достали из норы на холме Гобблер-Ноб. По традиции, если животное испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще долгое время. При этом если сурок не видит своей тени, то весна будет ранней.

Результаты прогноза в прямой трансляции на сайте озвучил Джефф Ланди, президент так называемого Внутреннего круга, который объединяет местных жителей, соблюдающих данный обычай.

В США ежегодно 2 февраля отмечается День сурка. Согласно поверьям, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна.

При этом до середины 80-х годов XIX века День сурка был лишь приметой, но 2 февраля 1886 года в местной газете Панксатони появилась шутливая заметка: «Сегодня День сурка, и, согласно данным, полученным нашими корреспондентами, зверек не увидел свою тень. Значит, скоро наступит весна».